Víctor Mendoza explicó su fallo en el gol de Emelec en el Clásico del Astillero

“Tuve la mala suerte que me resbalé en mi pierna derecha cuando llegaba cómodo”, explicó el arquero de 30 años del gol en Zapping.

Durante las celebraciones, Mendoza se mostró contento y relajado al conseguir el triunfo , además de tener algunas intervenciones claves que evitaron un nuevo gol. No obstante, analizó su fallo.

También, el golero añadió que “sabía que llegaba cómodo y fue un ligero resbalón que hizo que no pueda llegar a la pelota, fue justo en el lado que venía sentido”

Así mismo, Mendoza reveló que “tuve una semana complicada, me recuperé de un desgarro parcial que tenía, no pude entrenar bien, pero me recuperé y hoy estaba al 100%”, cerró.

Específicamente sobre el rendimiento de los toreros, el espartaco destacó que “sabíamos como ganarle al rival y gracias a Dios pudimos hacerlo”, concluyó.

El siguiente encuentro de Barcelona SC jugará ante Delfín este 27 de octubre por la fecha 11 de la Liga Pro.