Víctor Mendoza habla de su lugar en el arco de Barcelona SC en reemplazo de Javier Burrai

Víctor Mendoza se convirtió en el arquero titular de Barcelona SC, después del mal nivel de Javier Burrai, por lo que habló de haber conseguido el puesto en las últimas fechas.

El golero de 29 años fue el elegido por Ariel Holan para ser el inicial ante el Macará por la sexta fecha de la segunda etapa de la Liga Pro, y todo apunta que seguirá en su puesto.

“He entrenado todos los días como si me tocará jugar siempre, uno debe estar preparado en todo momento. Creo que he podido ayudar al equipo de cierta forma”, expresó Mendoza.

El ecuatoriano señaló que durante el juego “hablo mucho con los defensas y eso hay que hacer siempre para mantener una buena comunicación en el partido y tratar de cometer el mínimo de errores”.