Cabe recordar, que Acuña fue denunciado debido a violencia de género por parte de su expareja Lu Rodríguez, quien publicó varias imágenes en su cuenta de X, de las supuestas agresiones que ha recibido por parte del goleador del Mushuc Runa.

Ante este hecho, el jugador del cuadro ambateño se defendió de estas acusaciones por medio de sus redes sociales.

"¡Tener la tobillera me da tranquilidad a mí porque no se va a poder inventar nada que me acerqué, también todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, la cual la otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras, me da lástima porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género!", agregó.

"¡Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben lo que soy, nunca violenté a nadie, tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer! No tengo más nada para decir y es lo último que voy a escribir en referencia a los que está sucediendo, un abrazo grande y gracias a los que están!", finalizó.