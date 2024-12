Después de esta denuncia, Acuña también usó sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

"Primero hay que informarse bien porque te colocan la tobillera electrónica, la jueza me explica que lo hacen por medida cautelar no por ser culpable, en este país las leyes son así, te ponen la tobillera por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos, y ellos tener un control, pero repito no por ser culpable", escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

"¡Tener la tobillera me da tranquilidad a mí porque no se va a poder inventar nada que me acerqué, también todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, la cual la otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras, me da lástima porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género!", agregó.

"¡Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben lo que soy, nunca violenté a nadie, tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer! No tengo más nada para decir y es lo último que voy a escribir en referencia a los que está sucediendo, un abrazo grande y gracias a los que están!", finalizó.

Acuña llegó a mediados de este 2024 a Mushuc Runa para convertirse en la nueva carta de gol de este equipo. Durante este año marcó ocho goles y dio una asistencia en 15 partidos disputados en la Liga Pro.