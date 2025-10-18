Fútbol Nacional
18 oct 2025 , 09:29

Tiago Nunes: "La plantilla ha llegado al nivel que los jugadores saben que tienen"

El director técnico de Liga de Quito, Tiago Nunes, elogió a sus jugadores después de la victoria 3-0 ante Barcelona SC por la segunda jornada del hexagonal principal de la LigaPro

   
  • Tiago Nunes: La plantilla ha llegado al nivel que los jugadores saben que tienen
    El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, en rueda de prensa, después de la victoria ante Barcelona SC por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro( Foto: Liga de Quito )
El director técnico de Liga de Quito, Tiago Nunes, se mostró satisfecho tras la victoria de su equipo por 3-0 ante Barcelona Sporting Club, resultado que les permitió escalar al segundo lugar de la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro.

Fue una buena semana de preparación. Sabemos que con Barcelona estamos disputando el segundo lugar; no fue fácil equilibrar las cargas físicas de los jugadores que estuvieron con sus selecciones”, explicó el estratega brasileño en rueda de prensa.

Nunes destacó el crecimiento del equipo en las últimas semanas: “La plantilla está llegando al nivel que sabe que tiene. Contamos con jugadores experimentados, que forman parte de la historia del club. Lo único que hemos hecho es recordarles lo grandes que son”.

El entrenador también valoró la profundidad del plantel y las variantes tácticas: “Siempre es importante tener opciones. Tenemos jugadores con distintas características para distintos contextos. Jugar adelante con Ramírez me gustó, porque es un futbolista que puede trascender en ataque. Tiene un gran potencial y un fuerte compromiso con el equipo”.

Además, reconoció la importancia de darle minutos a ciertos jugadores de cara a los desafíos que se vienen: “Era necesario darle ritmo a Bryan. Está volviendo a su nivel y necesitábamos que tuviera minutos de competencia”.

Con la moral en alto, Liga de Quito ya piensa en su próximo desafío: el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará el jueves 23 de octubre.

