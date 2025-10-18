Fútbol Nacional
18 oct 2025 , 09:03

Ismael Rescalvo: "El partido fue muy parejo en cuanto a estadísticas y datos"

Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona SC por la segunda jornada del hexagonal principal de la LigaPro

   
  • Ismael Rescalvo: El partido fue muy parejo en cuanto a estadísticas y datos
    El director técnico de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, en el partido contra Liga de Quito por la segunda jornada del hexagonal principal de la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El director técnico de Barcelona Sporting Club, Ismael Rescalvo, analizó en rueda de prensa la dura derrota por 3-0 ante Liga de Quito, en el marco de la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro.

“El partido fue muy parejo en cuanto a estadísticas y datos. La diferencia es que nos hicieron tres goles jugando con diez hombres”, dijo el estratega español ante los medios de comunicación.

Rescalvo insistió en que el marcador no refleja lo ocurrido en la cancha: “Viste el partido, competimos. Si solo te fijas en el resultado, ves una gran diferencia, pero lo que ocurrió en el campo no fue así”.

El técnico del conjunto torero también hizo un repaso de las acciones del partido: “En el primer tiempo tuvimos oportunidades, y hasta la jugada del gol no habíamos sufrido. Tuvimos opciones claras de empatar, incluso en el segundo tiempo, pero con un jugador menos todo se hizo más complicado”.

Lea también: Liga de Quito goleó a Barcelona SC y escaló al segundo lugar de la LigaPro

Con este resultado, Liga de Quito se impuso con contundencia en el estadio Rodrigo Paz Delgado y le arrebató a Barcelona SC el segundo lugar en la tabla del hexagonal.

Esa posición otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que aumenta la presión sobre el equipo guayaquileño.

Barcelona SC buscará recuperarse en la próxima jornada cuando se enfrente a Libertad, mientras que Rescalvo enfrentará una semana clave para reafirmar su proyecto deportivo.

Temas
Liga de Quito
Barcelona SC
LigaPro
Ismael Rescalvo
Ecuador
Noticias
Recomendadas