Técnico Universitario negocia la rescisión de contrato de dos jugadores

Charcopa se encuentra entrenando con la plantilla sub 19 , después de ser separado del primer plantel.

El pasado 22 de abril, el Rodillo Rojo confirmó que Davis Camacho, Cristopher Angulo y Byron Angulo no siguen en el plantel por supuestos actos de indisciplina.

Por su parte, Alman se presenta junto al equipo, pero no se suma a los entrenamientos, mientras su agente negocia la rescisión del contrato.

Además, el delantero aclaró que “en ningún momento hubo indisciplina, en mi caso es por la lesión que no me he podido recuperar. Le pedí a la directiva que salga a decir por qué sale cada jugador”, cerró a radio Centro de Ambato.

El próximo partido del Técnico Universitario enfrentará a Emelec este domingo 27 de abril, a las 18:00 (hora de Ecuador), por la transmisión de Ecuavisa.