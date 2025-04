Director deportivo del Vancouver Whitecaps se refiere al supuesto interés de la Roma en Pedro Vite

En los últimos días, existió la información de que Pedro Vite despertó el interés del AS Roma para un fichaje desde el Vancouver Whitecaps, pero desde la directiva desconocen la información.

El director deportivo del equipo, Axel Schuster, aclaró la situación del volante ecuatoriano para cambiar de equipo y lo calificó de rumor.

“Los rumores no son malos. Son una historia sobre el buen desempeño de los jugadores. No habría rumores si un jugador no lo estuviera haciendo bien”, dijo el dirigente a la cuenta Har Journalist.

Lea más: Secuestran a la esposa e hijo de Jackson Rodríguez

Además, el director deportivo habló en específico por el caso de Vite y su posible interés por el AS Roma para el mercado de fichajes de Europa a mitad del 2025.