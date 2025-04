Además, Filipe lamentó no poder contar con él para enfrentar a Liga de Quito en la altura de Ecuador.

"Es un jugador muy importante para mí, un jugador especial. Tiene todas las características que me gustan, en la parte ofensiva y también en la defensiva", dijo el brasileño en la rueda de prensa en el Rodrigo Paz Delgado.

Incluso, el director técnico remarcó que tenía muchas ganas de utilizar a Gonzalo Plata en Ecuador y reveló los sentimientos del atacante.

"Como entrenador me puso triste no poder utilizarlo hoy. Aunque él fue el que más sufrió porque no pudo jugar en su casa, en su país, contra LDU. Sé que los hinchas lo que querían ver. Espero que se puede recuperar pronto porque es un jugador clave para el equipo", cerró Filipe.

El jugador de 24 años lleva dos goles y tres asistencias en 15 partidos con el Flamengo durante este 2025.