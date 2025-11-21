Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/dep-cuenca>Deportivo Cuenca</a> es líder momentáneo del segundo hexagonal de la LigaPro tras golear 5-0 a <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/el-nacional>El Nacional </a>en el estadio <b>Alejandro Serrano Aguilar </b>por la sexta jornada del torneo local. <b>El conjunto morlaco</b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-deportivo-cuenca-elnacional-fecha6-segundo-hexagonal-resultado-ligapro-EA10457773></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>