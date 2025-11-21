Fútbol Nacional
21 nov 2025 , 21:42

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

Deportivo Cuenca derrotó 5-0 a El Nacional en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la sexta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
  • Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro
    Stalin Morocho, jugador del Deportivo Cuenca, celebra su gol contra El Nacional ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Deportivo Cuenca es líder momentáneo del segundo hexagonal de la LigaPro tras golear 5-0 a El Nacional en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la sexta jornada del torneo local.

El conjunto morlaco suma 52 puntos; sin embargo, para mantenerse en lo más alto de la tabla deberá esperar los resultados de los partidos entre Emelec vs. Aucas y Macará vs. Delfín.

Lea también: Deportivo Cuenca goleó 5-0 a El Nacional y es líder momentáneo del segundo hexagonal de la LigaPro

Cabe recordar que los ambateños, orientales y azules son los escoltas inmediatos del cuadro cuencano. Macará tiene 50 puntos, mientras que Aucas y Emelec suman 49 unidades cada uno.

Por su parte, El Nacional es quinto con 42 puntos y Delfín tiene 35, ambos sin posibilidades de acceder al último cupo a la Copa Sudamericana.

La sexta fecha continuará este sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Tabla de posiciones:

Temas
Tabla de posiciones
LigaPro
Deportivo Cuenca
El Nacional
Ecuador
Noticias
Recomendadas