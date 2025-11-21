Fútbol Nacional
Deportivo Cuenca goleó 5-0 a El Nacional y es líder momentáneo del segundo hexagonal de la LigaPro

Deportivo Cuenca derrotó 5-0 a El Nacional en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la sexta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    El volante de Deportivo Cuenca, Alejandro Tobar, celebra su gol contra El Nacional ( API )
Deportivo Cuenca goleó 5-0 a El Nacional en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y recuperó momentáneamente el primer lugar del segundo hexagonal de la LigaPro, que otorga el último cupo a la Copa Sudamericana.

El conjunto morlaco mostró dos versiones en el compromiso. Se encontró con un gol tempranero por medio de Stalin Morocho, quien aprovechó una asistencia de Luis Estupiñán.

Ese tanto ayudó a calmar la ansiedad del equipo local; sin embargo, a partir del minuto 20, su intensidad bajó y El Nacional comenzó a tomar el control del partido.

Djorkaeff Reasco tuvo la oportunidad de empatar el marcador, pero el portero Brian Heras, con una gran atajada, evitó que el balón terminara en las redes.

Con el 1-0 en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso. En la segunda mitad, Deportivo Cuenca fue otro equipo: recuperó su idea futbolística y se volcó al ataque desde el inicio.

Al minuto 60, tras una serie de rebotes en el área, Alejandro Tobar marcó el segundo tanto para los locales. Cuatro minutos después, Richard Calderón amplió la ventaja.

Nuevamente, Tobar apareció para convertir la cuarta conquista, y finalmente, Luis Estupiñán, de penal, selló la goleada en el Alejandro Serrano Aguilar.

Con este resultado, Deportivo Cuenca se ubica en el primer lugar con 52 puntos, mientras que El Nacional es quinto con 42 unidades.

