11 ago 2025 , 16:39

Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la fecha 24 de la LigaPro

Emelec igualó 1-1 contra Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro

   
    Emelec empató 1-1 con Deportivo Cuenca este lunes 11 de agosto en el estadio George Capwell por la fecha 24 de la LigaPro( API )
Fuente:
Fernando Guevara
El Club Sport Emelec empató 1-1 frente a Deportivo Cuenca en un intenso duelo por la fecha 24 de la LigaPro, disputado en el estadio George Capwell. El cuadro eléctrico jugó con un hombre menos durante gran parte del encuentro, tras la expulsión de Juan Ruíz Gómez, lo que condicionó su rendimiento ofensivo.

Con este resultado, se cerró una nueva jornada del torneo ecuatoriano, en la que Independiente del Valle se mantiene como líder sólido con 50 puntos. En la segunda posición se encuentra Barcelona SC con 44, seguido muy de cerca por Liga de Quito, que suma 43 unidades.

Aucas y Orense comparten el cuarto y quinto lugar con 38 puntos, mientras que Libertad FC, con 37, cierra el grupo de los seis primeros clasificados.

Lea también: Con un jugador menos, Emelec empató ante Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell

Deportivo Cuenca subió al séptimo lugar con 36 puntos, desplazando a Universidad Católica, que ahora es octava con 35. Emelec se ubica noveno con 32 puntos, seguido por Delfín (28 puntos.), El Nacional (25 puntos.) y Técnico Universitario (25 puntos.).

En la parte baja de la clasificación, Vinotinto, Macará y Manta FC están igualados con 24 puntos, mientras que Mushuc Runa cierra la tabla con 17 unidades.

Tabla de posiciones:

Emelec
Tabla de posiciones
Independiente del Valle
Liga de Quito
Barcelona SC
LigaPro
Deportivo Cuenca
El Nacional
Ecuador
