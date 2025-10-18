Fútbol Nacional
18 oct 2025 , 18:06

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Mushuc Runa venció 2-1 a Vinotinto por la primera fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro

   
  • Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro
    El delantero de Mushuc Runa, Cristian Penilla, disputa el balón contra el atacante de Vinotinto, Rafael Monti, por la primera fecha del cuadrangular del no descenso( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Mushuc Runa inició con el pie derecho el cuadrangular del no descenso en la LigaPro al imponerse 2-1 a Vinotinto en la primera jornada, con un doblete del delantero Jonathan Dos Santos como figura del compromiso.

Gracias a este resultado, el Ponchito salió momentáneamente de la zona de descenso y escaló al primer lugar de la tabla en esta fase decisiva del torneo, acumulando 30 puntos.

En cambio, Vinotinto se ubica en la tercera posición con 27 unidades y, si el campeonato finalizara este sábado 18 de octubre ( fecha en la que se escribió esta nota), perdería la categoría y jugaría en la Serie B la próxima temporada.

Lea también: Mushuc Runa venció a Vinotinto y salió de los puestos de descenso

Por esa razón, su próximo partido ante Técnico Universitario será crucial. Vinotinto está obligado a ganar para sumar sus primeros tres puntos en este cuadrangular y mantenerse en la lucha por la permanencia en la Serie A del fútbol ecuatoriano.

La primera jornada del cuadrangular por el no descenso continuará este domingo 19 de octubre a las 13:00 (hora de Ecuador), con el encuentro entre Técnico Universitario y Libertad FC.

Tabla de posiciones:

Temas
Tabla de posiciones
Mushuc Runa
Vinotinto FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas