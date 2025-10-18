Fútbol Nacional
18 oct 2025 , 14:21

Mushuc Runa venció a Vinotinto y salió de los puestos de descenso

Mushuc Runa venció 2-1 a Vinotinto por la primera fecha del cuadrangular del descenso de la LigaPro.

   
    Jonathan Dos Santos, delantero de Mushuc Runa, celebra uno de sus dos goles contra Vinotinto por el cuadrangular del descenso de la LigaPro ( API )
Mushuc Runa consiguió un triunfo fundamental este sábado 18 de octubre al imponerse 2-1 sobre Vinotinto por la primera fecha del cuadrangular del no descenso en la LigaPro.

Con esta victoria, el Ponchito dio un paso importante en su objetivo de mantenerse en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

El partido, disputado en el estadio de Echaleche, tuvo un inicio complicado para el equipo local. Apenas al minuto 2, Danny Luna adelantó a Vinotinto tras una jugada rápida que sorprendió a la defensa de Mushuc Runa.

A pesar del golpe inicial, el equipo de Tungurahua reaccionó con rapidez. Al minuto 11, el árbitro Robert Cabrera sancionó un penal a favor del conjunto local, que fue ejecutado con precisión por Jonathan Dos Santos para empatar el marcador 1-1.

El segundo tiempo se jugó bajo condiciones adversas para Mushuc Runa, que quedó con un hombre menos tras la expulsión de Bryan Bentaberry.

Sin embargo, Vinotinto no supo aprovechar la superioridad numérica, mientras que el Ponchito logró manejar el ritmo del partido y controlar la posesión del balón.

La recompensa llegó al minuto 64, cuando nuevamente Jonathan Dos Santos, esta vez de cabeza, marcó el gol de la victoria definitiva. Con este doblete, el delantero se convirtió en la figura del encuentro.

Gracias a este resultado, Mushuc Runa se coloca momentáneamente en el primer lugar del cuadrangular del no descenso con 30 puntos, mientras que Vinotinto queda en la tercera posición con 27 unidades.

