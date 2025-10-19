Fútbol Nacional
19 oct 2025 , 15:58

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Manta FC derrotó 2-0 a Técnico Universitario por la primera fecha del cuadrangular del no descenso

   
    Jugadores del Manta FC celebran su victoria contra Técnico Universitario por la primera fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro ( API )
Fernando Guevara
Este domingo 19 de octubre finalizó la primera jornada del cuadrangular del no descenso de la LigaPro, una etapa clave para definir qué equipos permanecerán en la Serie A del fútbol ecuatoriano.

En uno de los encuentros, Manta FC hizo respetar su localía y derrotó 2-0 a Técnico Universitario, con goles de Facundo Ospitaleche y Cristian Alemán, quien fue una de las figuras del partido.

Con esta victoria, el equipo atunero se ubica en la segunda posición con 29 puntos, mientras que el Rodillo Rojo queda tercero con 28 unidades.

En el otro partido de la jornada, Mushuc Runa venció 2-1 a Vinotinto, resultado que lo coloca como líder del cuadrangular con 30 puntos, dejando al equipo venezolano en el último lugar con 27.

La segunda fecha del cuadrangular se disputará el sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Tabla de posiciones

