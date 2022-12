'Siempre dije que Emelec iba a estar en mi corazón', apunta Miler Bolaños

El delantero ecuatoriano Miler Bolaños aseveró este jueves durante su presentación oficial como nuevo refuerzo millonario que el club 'iba a estar siempre en mi corazón'. Con los eléctricos el 'Killer', de 32 años, se consagró tricampeón del fútbol ecuatoriano: en 2013, 2014 y 2015; consiguiendo el segundo título en una final histórica ante Barcelona SC.

"La verdad me siento muy feliz de volver, cuando me fui dije siempre que Emelec iba a estar en mi corazón y que algún momento iba a tener la oportunidad de volver. Siempre lo seguí. Y ahora que tuve esta oportunidad, no lo pensé dos veces y no hubo ninguna complicación con el presidente (José Pileggi) para llegar a un acuerdo", se sinceró Bolaños, quien estuvo jugando en el Shanghai Shenhua FC de China.

"Esta nueva aventura la tomo como si recién estuviera llegando al club, lo que pasó en los años anteriores, lo que hice, ya quedó atrás. El momento en que firmé el contrato fue con la mentalidad de seguir ganando cosas para toda la hinchada que siempre me ha apoyado, y para los dirigentes que me están dando esta oportunidad", añadió.

El exjugador de Liga de Quito y Barcelona SC dijo que ya tuvo su primera conversación con el DT Miguel Rondelli y antes de firmar contrato se puso a las órdenes del club. "Tuve una conversación muy buena con el profe Rondelli, me dio la apertura de opinar, de conocerlo. Eso me gustó mucho, le dije que estaba a disposición, aún sin firmar contrato, que quería ponerme a las órdenes del club y empezar a entrenar".

Finalmente, admitió que no está al 100 % en la parte física ya que tiene un mes de inactividad, sin embargo, se mantiene entrenando por su cuenta para mantener una condición física aceptable antes de iniciar la pretemporada en enero.