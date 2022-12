'Cuando Emelec me necesite, estaré abierto para volver', asegura Ayrton Preciado

El ofensivo ecuatoriano Ayrton Preciado aseveró que estaría dispuesto a volver a vestir los colores del Club Sport Emelec 'cuando el equipo realmente me necesite'. Al actual futbolista del Santos Laguna mexicano le resta un año más de contrato con la entidad de Torreón y sostuvo que en caso de retornar al fútbol ecuatoriano no se pondría 'tan exigente' en el aspecto económico.

"Sí podría ser, porque busco regularidad para retomar la confianza que yo tenía. No estaría mal la oportunidad, pero siempre he dicho que cuando el equipo realmente me necesite y venga por mí yo estaré abierto para volver a Emelec", dijo Preciado en diálogo con el programa Azul Corazón.

"No creo que sea tan caro, soy normal, porque tampoco voy a exigir, ya sé qué cantidades se manejan en el fútbol ecuatoriano. En caso de que se pueda regresar tampoco me pondría tan exigente", añadió.

Preciado, de 28 años, complementa que estaría 'dispuesto a hablar' en caso de un acercamiento con la directiva eléctrica y el DT Miguel Rondelli. "Depende, hay que ver los planes del entrenador, yo puedo decir que sí, pero si él no me requiere... Es un DT que no me conoce y yo no a él, pero si hay un acercamiento estaría dispuesto hablar, porque no todo es económico, yo quiero jugar, quiero tener continuidad".

"Tengo un año más de contrato con Santos Laguna. Sí estoy abierto a conversar con José Pileggi y Miguel Rondelli para una vuelta con Emelec", sentenció.

Durante su estadía en Emelec, Preciado disputó un total de 70 partidos en los que marcó 27 goles y registró 15 asistencias. Fue campeón nacional en el 2017.