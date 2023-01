Si Ayrton Preciado firma con Barcelona SC, eso "es parte del mercado", dice José Pileggi, presidente de Emelec

José Pileggi, presidente del Club Sport Emelec, se refirió este lunes a la posibilidad de que Ayrton Preciado vuelva a vestir la camiseta azul en el 2023 ya que se desligaría del Santos Laguna de México y tendría el pase en su poder para negociar como agente libre con el equipo que quiera contar con sus servicios. Asimismo, mostró su postura en el caso de que Preciado decida volver a Ecuador, pero para enfundarse la casaca de Barcelona SC, acérrimo rival eléctrico.

"Este es un mercado que está abierto por el momento, Ayrton (Preciado) es un jugador de primer nivel, un ícono de Emelec y sería un orgullo volverlo a tener", aseguró Pileggi durante una entrevista con radio Huancavilca.

No obstante, resaltó: "Por el momento el cuerpo técnico (de Rondelli) no me está demandando más jugadores porque es una posición que estamos cubiertos, pero como vuelvo y repito, en el fútbol y en el amor nada está dicho".

Si Preciado firma con Barcelona, 'es parte del mercado', apuntó el directivo. "Él también tiene derecho a crecer, recién está saliendo de México, es un jugador de primer nivel", complementó.