El volante uruguayo Joaquín Valiente , nuevo fichaje del cuadro torero, también tuvo palabras para los medios de comunicación "Los compañeros me han tratado de la mejor manera haciendo que me sienta cómodo, es un club muy lindo. Barcelona SC te lleva al hecho de querer ganar todos los partidos, no hay amistoso en ningún momento ", afirmó.

"Todavía no puedo decir que estoy bien, seguramente como todo extranjero me cueste un poco la adaptación. El clima de Uruguay no es el mismo al de acá, pero mis compañeros y su trato conmigo hacen que todo sea más fácil. La humedad en Guayaquil es distinta, también me comentaron sobre la altura de Quito, me estoy preparando para eso que me comentan mis compañeros", especificó el uruguayo con respecto a su adaptación a los diferentes climas de Ecuador.