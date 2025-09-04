Segundo Castillo: "Mi paso por Barcelona SC fue regular, ni tan malo ni tan bueno"

Segundo Alejandro Castillo reflexionó sobre su paso como director técnico de Barcelona Sporting Club, cargo que dejó tras no cumplir con los objetivos establecidos por la institución.

"Fue una etapa importante para mi crecimiento. En algunos momentos jugamos bien, pero también tuvimos altibajos", expresó el estratega ecuatoriano en una entrevista con JC Sports Radio.

"Con Ariel Holan estábamos en una buena racha, pero luego el rendimiento decayó, y después nos sucedió lo mismo a nosotros. A pesar de todo, tomamos el reto con responsabilidad", añadió.

"Participamos en la Copa Libertadores con la esperanza de pelear por la etapa, pero cometimos errores puntuales que nos impidieron acercarnos a nuestro objetivo", agregó.

"Al final, terminamos terceros en la fase de grupos de la Libertadores, pero nuestra meta era llegar a la fase de grupos. Ese fue un arranque positivo, pero lo que más dolió fueron las derrotas contra Universitario", mencionó.

"Creo que pudimos haber hecho un poco más, aunque los resultados no nos acompañaron. En general, considero que mi paso por el club fue regular: ni tan malo ni tan bueno", comentó Castillo.

"Como siempre, trato de salir de cualquier proyecto de la mejor manera posible. Creo que el diálogo es fundamental para resolver cualquier situación. Si bien quedan cosas pendientes, por respeto no las mencionaré. Espero que con comunicación se logren las soluciones adecuadas", concluyó.