Segundo Alejandro Castillo se va de Barcelona SC quedando invicto en el 2024

Segundo Alejandro Castillo no sigue como entrenador de Barcelona SC, tras no llegar a un acuerdo con la directiva para su renovación, pero sus números no son tan destacables.

El ecuatoriano asumió su cargo en octubre de este 2024, tras la salida de Ariel Holan, y clasificó a los toreros a la Copa Libertadores.

En esta temporada, Barcelona SC tuvo a Segundo Castillo, Ariel Holan, Diego López y Germán Gorengia.

