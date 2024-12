Pues, Álvarez le respondió duramente al socio Iván Triviño, quien criticó la decisión de no renovarle el contrato al estratega ecuatoriano.

A pocos minutos de que se reveló la noticia de que Castillo rechazó la oferta económica de los toreros , pero las respuestas no dejaron contento al representante del equipo.

Segundo Alejandro Castillo no seguirá siendo el entrenador de Barcelona SC, después de que la directiva y el ecuatoriano no llegaron a un acuerdo, algo que el presidente del club, Antonio Álvarez , respondió.

De esta manera, el directivo confirmó que Segundo Alejandro Castillo no será renovado, al no llegar a un acuerdo económico porque el ecuatoriano no lo aceptó.

El ecuatoriano estaba cobrando un sueldo de asistente técnico, pero no quedó contento con la propuesta que recibió Antonio Álvarez.

Ahora, Barcelona SC está buscando un nuevo entrenador para la siguiente temporada.