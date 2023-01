"Se dio la posibilidad de fichar a Francisco Fydriszewski", dice Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona Sporting Club, se refirió este viernes durante la presentación oficial de la indumentaria 2023 del equipo que preside, evento que contó con la presencia de Sergio Agüero, a la posibilidad de que el goleador de la LigaPro 2022 Francisco Fydriszewski se convierta en nuevo fichaje canario.

"Se dio la posibilidad, estábamos tranquilos, pero este (Barcelona) no es el lugar para estar tranquilos. Si uno quiere vivir tranquilo, este no es el lugar. Hicimos pretemporada, ganamos los tres partidos y nos apareció esta posibilidad por las buenas relaciones con la gente de Aucas. No está cerrado, si se da la tomaremos y si es que no se da, intentaremos vivir tranquilos; aunque se aun ratito", sostuvo Alfaro Moreno ante la inquietud de la prensa presente.

El exfutbolista aseguró que son tres aristas las que tienen que acordarse para que la negociación llegue a buen puerto.

"Llevamos dos semanas en esto, se demoraron mucho en dar la noticia. No está todavía cerrado, sino ya lo habríamos anunciado. Son tres patas: la del jugador de Aucas con nosotros; el acuerdo de Aucas con nosotros, que es el más fácil; y la tercera es la de nuestro jugador (Jhon Jairo Cifuente) que iría para Aucas. Esperemos que en el transcurso del día se llegue a los acuerdos. De todas formas, estamos muy contentos y orgullosos con el plantel que tenemos", añadió el directivo argentino naturalizado ecuatoriano.