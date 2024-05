Santiago Morales: "No hemos arreglado dicho partido con Católica. Mi teléfono está a disposición de la Fiscalía"

Los últimos días se han visto envueltos en polémica entre IDV y Genaro Huacón, el mencionado en cuestión ha sido demandado y señalado en varias ocasiones por casos de extorsión y difamación, esta vez ha señalado que el jugador Alexander Bolaños juega con identidad adulterada.

Caso en particular que ha molestado a los directivos de Independiente del Valle. Santiago Morales, Gerente General del club respondió y dejó claro el tema del supuesto arreglo del partido entre los Rayados del Valle y la U. Católica en diciembre del 2019, tal como señaló Huacón.

En una entrevista para radio La Red, Morales fue muy claro con los puntos tratados por Huacón.

"Para mentir, ni siquiera preparan bien la mentira, Huacón dice que había tomado contacto conmigo en diciembre para arreglar un partido con U. Católica, hemos revisado el calendario y la tabla de posiciones desde octubre del 2019 y no hemos enfrentado a U. Católica, y peor aún que se haya jugado una clasificación a copa internacional como él mencionó", alegó Morales.

Genaro Huacón, próximo a ser demandado, aseguró que en diciembre del 2019, él y Morales tuvieron contacto directo para arreglar un partido entre IDV y U. Católica, tema que el directivo dejó en claro.

El último partido que se jugó entre estos dos equipos en el 2019 fue el 31 de agosto, IDV de visita en el Atahualpa ganó por la mínima con gol del colombiano Cristian Dájome.

"Hablé con Santiago Cattani (presidente de U. Católica en ese año) y me dijo, quédate tranquilo, yo también me puse a revisar la tabla y el calendario, no hubo partido entre nosotros a finales de año, y los partidos antes de esos meses fueron bien disputados", comentó Morales, haciendo referencia al respaldo que le dio Cattani.

También se refirió indignado, al hecho de que algunos medios se sientan identificados con clubes específicos, le den oído a Huacón y pidan la reducción de puntos.

"Me da pena el hecho de que algunos medios del país le den oído a este señor, sabiendo cómo es y que no se le puede creer nada, ahora no sé con qué mentira saldrá (Huacón)", dijo el Gerente General.

"Mi teléfono está a disposición de la Fiscalía para analizar todas las llamadas que he tenido, gracias a Dios puedo decir que estoy con las manos limpias", asegurando que se encuentran tranquilos y confían en la justicia legal.

Morales concluyó con lo siguiente, "a pesar del panorama, los jugadores y el cuerpo técnico están claros con lo que el club tiene por delante, tenemos dos finales, la primera con Liverpool en la Copa Libertadores y en la última fecha de la LigaPro contra Orense, estamos concentrados en eso"

El club Independiente del Valle se encuentra concentrado en sus competiciones, tanto LigaPro como Libertadores, pero consideran que sí es necesario que todo este panorama se deje claro.