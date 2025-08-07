Malas noticias para Independiente del Valle: Ronald Briones sufre fractura de peroné

Independiente del Valle recibió un duro golpe tras su clasificación a los octavos de final de la Copa Ecuador. Ronald Briones, uno de los fichajes más recientes del club, sufrió una fractura de peroné durante la victoria ante Imbabura por los dieciseisavos de final del torneo.

El entrenador del conjunto negriazul, Javier Rabanal, confirmó la gravedad de la lesión en una entrevista con MachDeportes:

“Ronald Briones estará fuera de las canchas por un periodo prolongado debido a una fractura de peroné", señaló el técnico español.

Briones, quien llegó procedente de Sociedad Deportiva Aucas, tuvo que abandonar el campo de juego entre lágrimas, tras una dura infracción cometida por Ronny Caicedo, jugador de Imbabura.

Ante su ausencia, Rabanal adelantó que ya están evaluando alternativas para reemplazarlo: “Tenemos algunas opciones para suplir a Briones. Una de ellas es Renato Ibarra, quien está en proceso de recuperación. También contamos con jóvenes como Pata, Vernaza, Guagua, Rodríguez y Lerma, que pueden aportar al equipo.”