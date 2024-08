Sin embargo, no decidió enfocarse en ese detalle y más bien, analizó lo que su equipo debe mejorar para los próximos cotejos, " debemos ser más sólidos atrás, no regalar oportunidades para el rival e intentar concretar más, que eso fue lo que nos faltó hoy. Se hicieron muchas cosas bien, pero lamentablemente el fútbol es de eficiencia ", reconoció el venezolano.

Finalmente, le preguntaron si estaba conforme con la decisión del árbitro al no sancionar la mano de Alex Rangel en el área, "se lo pregunté al árbitro en el campo, y me dijeron que la acción era natural. A la final, es interpretación del árbitro, no tenemos que quedarnos con eso, porque no termina siendo determinante".