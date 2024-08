Ariel Holan: "Nos va a costar más de la cuenta ver al BSC que enamorará a la gente, pensé que iba a ser más rápido"

" La posesión tuvo que haber estado en un 60 o un poco más y nosotros un 35% . No te garantiza nada la posesión, nosotros hemos tenido un montón de veces eso y perdimos el partido. No nos da un premio la posesión", aseguró el argentino.

"En otros roles y funciones, queríamos contratar en otras posiciones pero no se pudo por falta de cupo o de dinero. No tuvimos partidos amistosos en esos 19 entrenamientos y tampoco contamos con los refuerzos. En todo ese reordenamiento nosotros pusimos un ladrillo en la casa que en el futuro será importante. Tenemos un plantel que en el reacomodamiento marca un equipo que está en formación y eso lleva tiempo. No soy mago, ni los jugadores son Ronaldo, Messi o Maradona, seguimos trabajando duro, no hay magia en el deporte", concretó Ariel Holan con respecto a lo que esperaba del equipo.