"Presión que hay en Liga de Quito es igual a la que se siente en Barcelona", asevera Leonel Quiñónez

El ecuatoriano Leonel Quiñónez, actual jugador de Liga de Quito, aseveró este jueves que no existe ninguna diferencia respecto de la presión y exigencias que se viven, tanto en su club actual como en Barcelona Sporting Club, cuadro al que defendió entre 2021 y 2022.

"La presión que hay en Liga es igual a la que se siente en Barcelona. Hay que saberla manejar, no dejarse llevar por ella. Llegué a Liga para ser campeón. Aunque el torneo recién está comenzando, no hay que tomar las cosas a la ligera. Voy a aportar desde donde me toque, dentro o fuera de la cancha", sostuvo el futbolista de 29 años en diálogo con la emisora capitalina La Red.

"Lesión de Jackson Rodríguez es muy compleja", dice 'Pepín' Gavica, quien también la padeció

Liga Pro: Video muestra joven golpeando la estatua de George Capwell en el museo de Emelec

"El día martes salieron bien las cosas y logramos un resultado positivo. Ahora tenemos una final el domingo, tenemos que salir a ganar al puntero para recortar distancias", añadió respecto de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Delfín y el partido de la próxima fecha de LigaPro ante El Nacional.

"(El Nacional) juega directo y hay que saber contrarrestarlo. Nosotros haremos nuestra propuesta en la cancha para ganar los tres puntos que son muy necesarios para nosotros", sentenció Quiñónez.