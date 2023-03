José 'Pepín' Gavica habla sobre la lesión de Jackson Rodríguez, que él también la padeció

El 1 de junio de 2003, en un partido entre Barcelona Sporting Club y Técnico Universitario disputado en la ciudad de Guayaquil (victoria local por 6-0), en una jugada fortuita con el zaguero argentino Mario Artés, José Gavica Peñafiel sufrió una luxofractura de tobillo que lo marginó de las canchas durante cuatro meses. En una acción muy similar, el pasado domingo en el duelo entre Orense SC y Emelec por la LigaPro, el lateral izquierdo eléctrico Jackson Rodríguez disputó una pelota ante Richard Calderón que dejó como saldo un perjuicio parecido al que sufrió Gavica para el elemento millonario.

'Pepín', exfigura y gloria de Barcelona, cuadro con el que consiguió coronarse cuatro veces campeón nacional (1989, 1991, 1995 y 1997), conversó con Ecuavisa.com sobre los momentos que tuvo que atravesar y sus buenos deseos de recuperación para Rodríguez.

"Es una lesión muy compleja como lo indicó el doctor (Ramón Barredo), que también me operó a mí. Hay diferencias: Jackson (Rodríguez) tiene 24 años y yo tenía 33 (cuando le ocurrió)", opinó el actual comentarista deportivo de ESPN Ecuador y Delta AMS.

"Creo que puede acelerar su proceso de recuperación porque es joven. Muchos pensaron que yo no me iba a recuperar, pero las terapias que hice, de tres a cuatro veces al día, me ayudaron a volver a las canchas en cuatro meses", añadió. El tiempo estimado de recuperación que le dieron al jugador de Emelec fue de cinco a seis meses.