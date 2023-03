Exárbitros nacionales aseguran que Richard Calderón no debió ser expulsado pese a que fracturó a Jackson Rodríguez

Jackson Rodríguez quedó fuera de las canchas por al menos 4 o 5 meses tras ser operado de una fractura en su tobillo y peroné, esto como producto de la falta recibida por parte del volante de Orense SC, Richard Calderón, quien envió un mensaje de aliento y disculpas a su colega, asegurando que nunca tuvo la intención de lesionarlo, pero en materia de arbitraje, ¿por qué Alex Cajas, árbitro designado para el encuentro entre Emelec y Orense dudó en la expulsión? ecuavisa.com conversó con tres jueces centrales, dos exárbitros mundialistas y un árbitro activo que analizaron la jugada.

Inicialmente, el reglamento de la IFAB( International Football Association Board), sí contempla una posible expulsión ante la gravedad de la entrada. En la subcategoría 'Juego brusco y grave', señala que ante la excesiva fuerza de un jugador, debe ser considerado como falta de extrema dureza.

Pero al momento de aplicar la regla, existe subjetividad entre los tres jueces centrales, Byron Moreno, juez central retirado que disputó el Mundial de Corea y Japón 2002 conversó con ecuavisa.com y dio su opinión, adelantando que él no hubiese expulsado a Calderón: "No hay mala intención pero es imprudente y temeraria, es una jugada gris para el VAR, por eso le llaman a Alex Cajas (VAR), y es él quien decidió para que se lo expulse. Entiendo que por reglamento podía sacar la tarjeta roja, pero también encontré argumentos para no sacar del partido al jugador, yo no expulsaba a Richard Calderón".

Por su parte, Alfredo Intriago, exjuez ecuatoriano con escarapela FIFA durante varios años, se separa de Moreno: "Está bien la expulsión, ya que en tiempo real es muy complejo para el árbitro determinar ese tipo de jugadas, ya que con una pierna, el jugador (Calderón) busca el balón, pero la otra queda atrás y es la que precisamente logra fracturar a Jackson (Rodríguez), el problema no se trata de analizar intencionalidad, se trata estrictamente desde la imprudencia sumado a la intensidad y fuerza que termina provocando la fractura del jugador rival, eso es sancionable. A mí me preocupa más que mi colega no haya tomado una decisión de inmediato, sin VAR el juez no expulsaba a nadie".

Sobre los jueces designados para el duelo entre Emelec y Orense, la Comisión de Arbitraje seleccionó a los siguientes nombres:

Cuerpo Arbitral: Alex Cajas, Edwin Bravo, Carlos Vera, Yerson Zambrano, Marco Correa.

VAR: Carlos Orbe, Jaime Sánchez, Sandra Zambrano

Finalmente, este medio consultó a un juez central activo, quien respondió pero solicitó no ser mencionado con nombre propio, "guardando respeto a la decisión de un colega activo": "Por la imprudencia cae en tarjeta roja, pero no hay mala intención, eso también se debe interpretar, es una jugada fortuita, porque con un pie llega al balón, y con el otro lamentablemente le termina haciendo 'palanca', y ni siquiera es con el pie abierto, va doblado y es con el movimiento propio del deslizamiento de Calderón para barrerse, no lo expulsaba".

Lo cierto es que Emelec no podrá contar con Jackson Rodríguez en los próximos meses y Richard Calderón se perderá los próximos duelos con Orense SC por Liga Pro EC.