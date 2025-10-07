Fútbol Nacional
07 oct 2025 , 11:45

Presidente del Deportivo Quito critica cambio de llave tras el sorteo en el Ascenso Nacional

José Pardo, presidente del Deportivo Quito, declaró no haber recibido respuesta todavía de la FEF acerca del cambio de llave en el sorteo de los 16vos del Ascenso Nacional

   
  • Presidente del Deportivo Quito critica cambio de llave tras el sorteo en el Ascenso Nacional
    Foto archivo de José Pardo, presidente del Deportivo Quito. ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente del Deportivo Quito, José Pardo, ha manifestado su frustración en entrevista con Radio La Red, señalando que el club aún no ha recibido una respuesta oficial por parte de la FEF respecto al cambio del sorteo de los 16vos de final del Ascenso Nacional.

"Hablé con AFNA (Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha). Ellos hicieron una consulta directa a la FEF porque varias asociaciones también querían saber qué había pasado. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de la Federación".

Lea también: Kevin Rodríguez salió lesionado contra el Brujas y podría perderse los amistosos con Ecuador

El sorteo, realizado el pasado 1 de octubre, determinó los cruces entre Mineros S.C. vs. Atlético Samborondón y La Unión vs. L.D.U. del Carmen; sin embargo, se realizó un cambio para evitar que dos clubes de una misma asociación se encuentren en la misma llave.

Quedando así la llave:

L.D.U. del Carmen vs. Atlético Samborondón
Mineros S.C. vs. La Unión.

Pardo también comentó que han seguido de cerca al Club Atlético JBG, su próximo rival de los 16vos: "Hemos seguido de cerca al equipo y revisado sus partidos. Este fin de semana jugaron un amistoso, y teníamos gente presente, lo que nos permitió observarlos y analizar cómo juegan".

Temas
FEF
Deportivo Quito
Ascenso Fútbol
José Pardo
Quito
Noticias
Recomendadas