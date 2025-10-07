Kevin Rodríguez salió lesionado contra el Brujas y podría perderse los amistosos con Ecuador

El <b>Union Saint-Gilloise</b> (USG), a pesar de caer 1-0 ante el <b>Brujas</b> este domingo, mantiene el liderato en la décima jornada del campeonato belga. Este encuentro fue un duelo directo entre los<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/kevin-rodriguez target=_blank><b></b></a><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/joel-ordonez target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-y-el-bombo-2-cuantos-puntos-puede-sumar-en-el-ranking-fifa-ante-ee-uu-y-mexico-NH10246812 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>