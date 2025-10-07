Fútbol Internacional
Kevin Rodríguez salió lesionado contra el Brujas y podría perderse los amistosos con Ecuador

El atacante ecuatoriano fue sustituido debido a una lesión en el último partido frente al Brujas de Joel Ordoñez y podría perderse los amistosos contra Estados Unidos y México.

   
    Kevin Rodríguez salió lesionado contra el Brujas. ( REDES )
El Union Saint-Gilloise (USG), a pesar de caer 1-0 ante el Brujas este domingo, mantiene el liderato en la décima jornada del campeonato belga. Este encuentro fue un duelo directo entre los futbolistas ecuatorianos Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez, con la victoria inclinándose a favor del equipo de Ordóñez.

Lo que realmente encendió las alarmas en Ecuador fue la lesión de Kevin Rodríguez. El delantero tuvo que abandonar el campo al minuto 59.

Aunque el club belga aún no ha emitido un comunicado médico oficial, varios medios locales sugieren que la lesión podría dejarlo fuera de los próximos amistosos de la selección de Ecuador programados para el 10 y 14 de octubre.

La posible baja de Rodríguez llega en un momento delicado para la selección ecuatoriana, ya que ganar estos amistosos es crucial. Las victorias permitirían a Ecuador ascender en el ranking FIFA, logrando así un lugar en el Bombo 2.

