En una entrevista para el canal de YouTube de la Presidencia, el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, habló sobre su faceta deportiva. Noboa, que es hincha de Emelec, confesó que la desastrosa campaña del club en la temporada 2023 le ha causado "depresión".

"Ya no lo veo a Emelec ahorita, porque me causa depresión", dijo Noboa. "Lo veo por televisión porque ahí puedo apagarlo, cuando voy al estadio ya no puedo apagar nada".

