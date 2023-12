Pileggi se queda solo en Emelec: siete directivos renunciaron durante la temporada

La temporada terminó y Emelec tuvo un año para el olvido, donde no clasificó a ninguna copa internacional y estuvo en un periodo de la campaña nacional, peleando para poder alejarse de los puestos del descenso.

Producto de esto, han sido las masivas salidas de dirigentes que preside José Pileggi, quien viene siendo duramente cuestionado por la prensa y el hincha azul por los malos resultados.

Según repasa el periodista Esteffano Dueñas, Emelec ha tenido la salida de Antonio Pazmiño, Luis Aguirre, Juan Morales, Marcelo Alvear, Riardo Ponce, Jorge Bonnard y Xavier Chávez y recientemente Raúl Muñoz, quien este lunes envió una carta al presidente Pileggi dando a conocer los motivos de su salida.

"Estimado José, por medio de esta misiva te presento mi renuncia como directivo del club y a pesar de que esta decisión la tengo tomada hace varios meses, mi compromiso y mi palabra, especialmente con los jugadores cuando estábamos peligrando en la tabla de posiciones, fue la de estar hasta el final y así lo he hecho, nunca he abandonado el barco en plena tempestad", inició Muñoz.

"Por mi parte el tiempo personal entregado es parte del sacrificio para sumar cuando se afrontan grandes desafíos, por lo que me llevo un gran aprendizaje y aunque me retiro con mucha tristeza también me voy con la frente en alto y con la satisfacción que desde donde estuve, siempre aporté al club de mis amores", cerró.

Lo cierto es que la directiva de Pileggi se debilita aún más de cómo empezó todo, sabiendo que además de buscar una remontada deportiva, deberá buscar nuevos dirigentes para afrontar el 2024 sin competencias internacionales que derivan en limitaciones económicas y dejar atrás la imagen sellada hasta ahora.