Posible alineación de Emelec para visitar a Orense SC por LigaPro

El Club Sport Emelec ultima detalles para el partido válido por la segunda fecha de la Liga Profesional de Ecuador (LigaPro) ante Orense SC, en el estadio 9 de Mayo de la ciudad de Machala.

Motivados por su triunfo en el estreno liguero ante el ascendido Libertad FC, los eléctricos, comandados por Miguel Rondelli, comienzan a encontrar una base y un equipo titular ya que serían varios los nombres que se repitan este domingo en la provincia de Los Ríos.

"El que esté bien es el que va a jugar", advierte Miguel Rondelli, DT de Emelec

Liga Pro: Barcelona haría varios cambios en su once titular ante Delfín SC

"Conmigo juegan lo que están bien. Al final de todos los partidos, los jugadores no terminan igual. Yo no me fijo en lo que hacen los otros, si rotan o no. Deben jugar lo que están mejor. Deben estar lo que están al cien por ciento", declaró Rondelli el jueves.

En función a los entrenamientos que se han llevado a cabo durante la semana, el once abridor de Emelec no sufriría cambios respecto de lo que fue el cotejo ante el cuadro lojano. En consecuencia, los millonarios saltarían al gramado con la siguiente alineación: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Fernando León, Jackson Rodríguez; Dixon Arroyo, Carlos Villalba, José Alberti; Diego García, Miler Bolaños, Samuel Sosa.