"El que esté bien es el que va a jugar", advierte Miguel Rondelli, DT de Emelec

El director técnico del Club Sport Emelec, el argentino Miguel Rondelli, habló este jueves sobre la actualidad futbolística de su equipo, analizó a Orense SC, su contrincante inmediato en el campeonato ecuatoriano, e informó que tanto Bryan Carabalí como Christian Cruz ya están volviendo a trabajar con normalidad tras superar sendas lesiones.

"El cambio de horario no modifica la planificación del partido, puede cambiar la intensidad y se puede ver un juego más intenso. La cancha siempre ha tenido un piso duro, eso sí", apuntó Rondelli en declaraciones para los medios de comunicación luego de la práctica matutina.

"Tenemos dos días para seguir trabajando. Me gusta que tengamos jugadores que se van sumando como ‘Chavo’ (Cruz) y Bryan (Carabalí), que están mucho mejor. Después el que esté bien es el que va a jugar", añadió, respecto de la recuperación sus elementos.

Sobre su siguiente rival en la LigaPro analizó: "Orense no por nada estuvo invicto durante mucho tiempo como local. Va a ser un partido que va a jugarse de manera muy física, será de ida y vuelta; complicado".

El gaucho asegura que bajo su dirección siempre jugarán los futbolistas que estén al 100 % de sus capacidades. "Conmigo juegan lo que están bien. Al final de todos los partidos, los jugadores no terminan igual. Yo no me fijo en lo que hacen los otros, si rotan o no. Deben jugar lo que están mejor. Deben estar lo que están al cien por ciento", enfatizó.

Finalmente, considera que la idea futbolística que piensa implementar en el equipo dependerá del tiempo de trabajo para que los jugadores puedan interiorizar las matices.

"El tiempo que tome depende de repetir y repetir, e ir convenciendo a los jugadores de esa manera de jugar. Tratamos de dar una idea, tiene que haber una conexión importante para eso", concluyó.