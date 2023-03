"Quería dirigir el Mundial porque fui parte del proceso", dice Jimmy Bran tras su salida de Ecuador sub-20

El director técnico ecuatoriano Jimmy Bran rompió el silencio tras su salida de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 pese a haber conseguido el 'objetivo' de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría. Al adiestrador nacional le tomó 'por sorpresa' la decisión de los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya que 'se consiguieron cosas importantes' durante su estadía en el cargo.

"Han creído conveniente que mi continuidad no se dé y soy respetuoso con las decisiones de FEF. Llegué como DT de la sub-15 y cuando Célico salió, me dieron el desafío de la sub-20. Gabriel Weiner (ex secretario técnico de la FEF) fue claro conmigo, buscaban clasificar al Mundial y promover futbolistas. Esos objetivos me pidieron a mí. En esos seis meses y medio, en los Odesur fuimos subcampeones y ahora clasificamos al Mundial como cuartos (en la clasificación)", sostuvo el exfutbolista en diálogo con el programa Futboleros de WQ Radio.

Ecuador sub 20: Jimmy Bran no sigue más como DT de la 'Mini Tri' a vísperas del Mundial

La Selección de Ecuador está sin DT y jugará dos amistosos ante Australia en marzo

"No hubo un proceso continuo. En un torneo (Odesur) se logró más y en el Sudamericano menos, aunque sí se logró el objetivo (clasificar al Mundial). No son excusas, pero doy los indicadores. Siempre asumo la responsabilidad", añadió el 'Soldadito'.

Finalmente, reiteró sus ganas de haber podido dirigir el Mundial sub-20 que se disputará en Indonesia entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

"No voy a ocultar mi sentir, quería dirigir el Mundial porque fui parte del proceso. En poco tiempo se consiguieron cosas importantes. Seguramente con un trabajo continuo, capaz se llegaba de otra manera (a la Copa del Mundo). Me tomó por sorpresa (su salida) porque pensé que iría al Mundial, pero así lo quisieron", sentenció.

El seleccionador ecuatoriano Miguel Bravo fue anunciado por la FEF como el nuevo DT de la sub-20.