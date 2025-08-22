Fútbol Nacional
La posible alineación de Barcelona SC ante Vinotinto por la Liga Ecuabet

Barcelona SC visita al Vinotinto FC por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim e Ismael Rescalvo realizará varios cambios en el equipo.

   
    Barcelona SC enfrentará al Vinotinto FC por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.( Redes sociales )
Por la jornada 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, Barcelona SC visitará al Vinotinto FC, en el estadio Olímpico Atahualpa, con la obligación de sumar los tres puntos.

Los toreros se enfrentarán a Vinotinto FC, después de una dura derrota por 2-0 ante Macará, y necesitan ganar para no despegarse de la punta de la competición.

Por esa razón, Ismael Rescalvo realizará varios cambios en el 11 inicial para volver al triunfo, tras la caída en condición de local.

La posible alineación de Barcelona SC ante Vinotinto por la Liga Ecuabet

Barcelona SC jugará con: Ignacio De Arruabarrena; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla; Dixon Arroyo, Jean Carlos Montaño; Braian Oyola, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Octavio Rivero, según el periodista Juan Francisco Rueda.

Ismael Rescalvo sacó a Jhonny Quiñónez y a Miguel Parrales de la alineación inicial.
Ismael Rescalvo sacó a Jhonny Quiñónez y a Miguel Parrales de la alineación inicial. ( API )

Las principales variantes del estratega español para el encuentro son el regreso al once inicial de Dixon Arroyo y Octavio Rivero.

Por lo que Jhonny Quiñónez se sentará al banco de suplentes, después de cosechar varias titulares, al igual que Miguel Parrales.

El partido entre Barcelona SC y Vinotinto se jugará este sábado 23 de agosto, a las 19:00, por la pantalla de Ecuavisa.

