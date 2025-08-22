Más deportes
22 ago 2025 , 17:06

La pesista Angie Palacios anunció que ya es mamá

Angie Palacios, medallista olímpica en los Juegos de París 2024, compartió en sus redes sociales que ya es mamá.

   
    Angie Palacios ya es mamá.( AFP )
La medallista olímpica de Ecuador, Angie Palacios, anunció que ya es mamá, después de dar a luz a su hijo este viernes 22 de agosto.

El pasado 19 de marzo, Angie reveló que estaba embarazada de su esposo Bryan De Jesús, actual jugador de El Nacional.

Por esa razón, a deportista paralizó su carrera deportiva hasta dar a luz y ya nació su hijo.

Angie Palacios compartió una imagen con su recién nacido.
Angie Palacios compartió una imagen con su recién nacido. ( Redes sociales )

A las pocas horas de la publicación de la pesista, De Jesús subió una imagen con el recién nacido y el texto: “el amor de mi vida”.

Hasta el momento, Palacios no ha dado ningún comunicado sobre el retorno al deporte en este 2025, después de varias semanas de descanso.

Angie consiguió medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de los 71 kilogramos.

