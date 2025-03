Este lunes 17 de marzo, el Ministerio del Deporte informó a Jorge Guzmán que no fue inscrito como presidente de Emelec por 10 puntos que tienen que corregir en los próximos días.

Inicialmente, el Ministerio destaca que desde el 28 de octubre de 2024 hasta el 1 de noviembre de 2026, Emelec ya contaba con un directorio vigente y registrado, pero llamaron a elecciones adelantadas y apuntó que la decisión se debió tomar en Asamblea de Socios.

LEA: Barcelona SC vs. Técnico Universitario en la LigaPro Ecuabet

Como segundo punto indican que no añadieron las renuncias de los directivos anteriores, en el tercero, agregan que no consta la documentación pertinente de la constitución del Tribunal Electoral ni si todos los miembros cumplen con los requisitos.

Además, la Cartera de Estado apunta que no indican si los directivos cumplen: “a)Tener la calidad de socios Activos, o Vitalicios del Club, por al menos cinco años antes del sufragio; b) Estar al día en el pago de las cuota sociales, ordinarias y extraordinarias hasta el mes anterior al sufragio; y, c) No estar sancionado por parte del Directorio o la Asamblea General”.