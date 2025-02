Pool Gavilánez defiende a Miller Bolaños de las acusaciones de un exdirectivo de Emelec

Hace pocos días, el exdirectivo de Emelec, Xavier Chávez, dio detalles de la salida de Miller Bolaños del club y apuntó a las faltas de respeto que cometió; sin embargo, su entrenador del Guayaquil City, Pool Gavilánez salió a su defensa.

El exdirigente y actual candidato a la vicepresidencia del bombillo señaló que Bolaños no era un profesional.

“Para el jugador los lunes no existían, no había en el calendario el día lunes, nunca iba a entrenar, no pasaba la prueba de alcoholemia”, dijo en una entrevista con el Canal del Fútbol.

Además, Chávez recordó que “la primera semana que llegó (el DT, Hernán Torres) se encontró con tres borrachos en el hotel y le dicen que no puede hacer nada porque la legislación los protege”, cerró.