Polémica entre Barcelona y Emelec por comentario de Aguinaga, esto fue lo que dijo Mondaini

“ Barcelona SC es un equipo copero, Emelec no lo es . Esa es una realidad”, expresó el exfutbolista de 53 años. Luego argumentó su opinión, puesto que toreros y eléctricos, hasta el momento, no han ganado un torneo internacional.

“Un equipo copero es el que tenga buenas participaciones, no solamente que vaya y participe. Porque si hablamos de títulos solamente serían Independiente y Liga. No es únicamente experiencia, sino que trascienda. Un equipo que sabe jugar la copa es copero. A Emelec no le ha ido bien, es una realidad”, puntualizó Aguinaga.

Al oír esta declaración, Marcos Mondaini, quien fue parte del panel de este programa deportivo y exfutbolista del cuadro eléctrico, respondió “para mí, un equipo copero es el que gana copas”.

Barcelona Sporting Club llegó a dos finales de la Copa Libertadores, perdió las dos ante Olimpia de Paraguay y Vasco da Gama de Brasil. En cambio, el mejor resultado de Emelec en este torneo fue 1995, cuando se clasificó a las semifinales.

Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano en alzar la Copa Libertadores en 2008, cuando derrotó en penales a Fluminense de Brasil.