"Óscar Bagüí se equivocó", apunta Marcos Mondaini

El excapitán del Club Sport Emelec y tetracampeón con los azules (2013, 2014, 2015 y 2017) Óscar Bagüí encendió las alarmas por revelar aspectos que se vivían a la interna del camerino durante su estadía en el elenco de Guayaquil, donde estuvo 11 temporadas como jugador (2011-2021) y una como asistente técnico del español Ismael Rescalvo (2022).

Ante estas aseveraciones, Marcos Mondaini, quien compartió con el zaguero ecuatoriano entre 2012 y 2020 como jugador y luego como directivo (2021-2022), señaló que su excompañero causa una polémica que es 'innecesaria'.

"A Óscar (Bagüí) lo conozco, es un amigo y sinceramente me llamó la atención que lo haya dicho una persona que estuvo dentro del plantel. Si esas cosas no se hablan en el momento que se deben hablar, después hacerlo público no me parece lo mejor. Esa es mi opinión", declaró el 'Diablo' en la Radio Redonda.

"Al menos yo me manejo así, si las cosas no se dicen en el tiempo que se tendría que haber dicho, pierde valor y genera polémica que es innecesaria. Sé que no tiene malas intenciones, pero creo que se equivocó", complementó el exjugador de Boca Juniors, campeón de la Copa Libertadores 2007.