"Al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo le faltó detectar la manzana podrida en Emelec", apunta Óscar Bagüí

El exfutbolista ecuatoriano Óscar Bagüí encendió la polémica luego de aseverar que al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo, cesado de sus funciones tras la posesión de José Pileggi como nuevo presidente del Club Sport Emelec y del que fue parte como asistente el último año tras su retiro, le faltó 'detectar la manzana podrida' a la interna del camerino.

"Debes percatarte de la manzana podrida y sacarla. Hay muchas cosas que uno ve, pero uno no tiene la decisión final, sino sentaba a medio camerino", sostuvo el exjugador eléctrico durante una entrevista con Radio i99.

"Alguna parsimonia de los jugadores. Yo me acostumbré a siempre darlo todo y cuando veía a algunos chicos les decía: ‘estás en Emelec’. Y eso veías en los chicos que venían de formativas. Había falta de compromiso. El sacrificio no se negocia. Si uno no lo daba todo, siempre le hablaba y lo hacía despertar", complementó el tetracampeón del fútbol ecuatoriano (2013, 2014, 2015 y 2017) respecto a lo que le disgustaba de su exclub.

Bagüí argumenta que a las formativas de Emelec 'le falta mucho' y que no se trata de 'subir 10 chicos', ya que no todos están preparados. "Han subido 13 o 14 chicos, solo dos se consolidaron. Pero muchos llegaron, así como iban, los sacaron porque no rendían. Hay que tener ese aguante con los chicos, así como lo hacen en Independiente del Valle", añadió.

Finalmente, se refirió a los hermanos Rescalvo, actualmente en The Strongest de Bolivia, de quienes destacó su metodología de trabajo.

"No me parecen malos entrenadores, tienen una planificación y están en todos los detalles. Después, creo que hay entrenadores que manejan bien esa parte, pero se les va lo otro, de detectar algunas cosas. El convivir 15 años en un camerino te hacen dar una idea de qué cosas... Ellos son españoles, no latinos. Seguramente lo tomarán de experiencia para futuros retos", sentenció el excapitán de Emelec.