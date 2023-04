Para William Pacho 'es un sueño' jugar en la Bundesliga

El defensa central ecuatoriano William Pacho, que tuvo su debut absoluto con la selección de Ecuador en el segundo partido amistoso ante Australia, en el que marcó el gol de la victoria (2-1), aseveró que 'es un sueño' poder jugar en la Bundesliga alemana, toda vez que se hizo oficial su llegada al Eintracht Frankfurt.

"Muy feliz de estar aquí, con muchas ganas y me agrada la liga alemana. Tuve ese sueño de llegar a la Bundesliga, cuando vi el interés del club me llamó mucho la atención y me empujó a venir acá", sostuvo el futbolista en diálogo con el portal oficial de su nuevo club.

¿Cuál fue el rendimiento de Kendry Páez en su debut con Ecuador en el Sudamericano Sub 17?

Félix Sánchez Bas y su "fastidio" por las pérdidas de balón ante Australia

"Vengo de Ecuador, hice las formativas en Independiente del Valle y a los 19 (años) fui al fútbol de Bélgica en donde tuve la oportunidad de jugar. Ahora estar aquí me pone muy contento", complementó.

Pacho, de 21 años, goza de un gran presente en el fútbol de Bélgica con el Royal Antwerp, cuadro con el que ha disputado 40 partidos en lo que va de la temporada.