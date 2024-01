Paolo Guerrero no seguirá en Liga de Quito

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, convocó el 8 de enero una asamblea de socios, donde se definirá la continuidad de la Comisión de Fútbol. El plan dirigencial es mantener la base del equipo, se quede o no Esteban Paz.

"El 2023 fue un lindo proyecto con Liga, donde pasamos lindos momentos. Esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno. Un proyecto que sea para ganar un torneo internacional. Que el entrenador no crea que el fútbol es jugar un videojuego", dijo el delantero peruano en TV Perú Deportes.

"Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés ninguno, pero no hay problema. Como yo dije siempre, no voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan", agregó.

Guerrero, con Liga de Quito, jugó 20 partidos, entre Copa Sudamericana y Liga Pro, donde anotó ocho goles.