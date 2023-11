Si bien el primer gol de Guerrero fue en su debut con Liga de Quito contra Ñublense (Chile) por los octavos de final de la Copa Sudamericana, sin embargo, en Liga Pro no se le abría el arco.

Guerrero no estaba atravesando su mejor momento futbolístico. En su anterior club, Racing de Avellaneda, no tenía los minutos necesarios, por esta razón rescindió su contrato con el equipo argentino. Ante esta noticia, la dirigencia de Liga de Quito, junto con Luis Zubeldía, no dudaron en preguntar por el delantero.

Paolo escuchó la oferta alba y se decantó por venir al fútbol ecuatoriano. Claramente, no se equivocó. Ahora, disputará su segunda final de la temporada.