"Por ahora no han tenido contacto conmigo. Yo estoy concentrado en lo que es mío, entrenarme bien, prepararme bien, estar bien en los partidos , que el equipo gane, que juegue bien y mi mentalidad es esa", se refirió sobre su futuro.

"Obvio, ya lo he dicho que en Liga me siento muy bien, agradezco el cariño de la gente. El equipo es muy competitivo y me siento muy feliz aquí", finalizó Guerrero.

Al momento, el delantero ya conquistó su primer título con Liga de Quito. El pasado 28 de octubre levantó el trofeo de campeón de la Copa Sudamericana al derrotar en penales(4-3) a Fortaleza de Brasil.

Actualmente, ha anotado ocho goles con Liga de Quito, cinco de ellos en Liga Pro y tres en Copa Sudamericana. Ahora jugará una nueva final contra Independiente del Valle.