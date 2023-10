Liga de Quito tiene al depredador del gol, se trata del delantero peruano Paolo Guerrero, quien con sus tantos ha enamorado a la hinchada alba. El peruano llegó a la U en este segundo semestre del año y poco a poco se convirtió en uno de los referentes del plantel.

Guerrero no estaba atravesando su mejor momento futbolístico. En su anterior club, Racing de Avellaneda, no tenía los minutos necesarios, por esta razón rescindió su contrato con el equipo argentino. Ante esta noticia, la dirigencia de Liga de Quito, junto con Luis Zubeldía, no dudaron en preguntar por el delantero.

Paolo escuchó la oferta alba y se decantó por venir al fútbol ecuatoriano. El máximo goleador de la Selección de Perú, logró recuperar su nivel, incluso, regresó al titular en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En esta Copa Sudamericana, Guerrero ha anotado tres goles. Su primer tanto con los albos fue en su debut, en el partido de ida de los octavos de final, y sirvió para derrotar por 0-1 al Ñublense chileno.

