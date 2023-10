Este 28 de octubre, es una fecha histórica para el mundo Liga, tras quedar campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia. Uno de los artífices de este campeonato fue el delantero Paolo Guerrero, quien se convirtió en la carta de gol de la U.

El máximo artillero de la selección peruano, dialogó con los medios de comunicación, tras conseguir su primer título con Liga de Quito.

"Fue una llamada mágica, creo que el profe presentía algo, tenía una sensación. Me dijo, tengo seguridad que contigo vamos a ganar la Sudamericana y hoy estamos celebrando", declaró Guerrero en para DirecTV Sports.

"Lo tenía pendiente. Ahora solo queda celebrar, este grupo se lo merece", agregó. Además, acotó "hace tres meses o cuatro que estoy aquí. Desde el primer momento había un objetivo", aseguró.

Guerrero no estaba atravesando su mejor momento futbolístico. En su anterior club, Racing de Avellaneda, no tenía los minutos necesarios, por esta razón rescindió su contrato con el equipo argentino. Ante esta noticia, la dirigencia de Liga de Quito, junto con Luis Zubeldía, no dudaron en preguntar por el delantero.

Lea también: Copa Sudamericana: Paolo Guerrero, la carta de gol de Liga de Quito para la final